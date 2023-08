A 25.ª edição do MEO Sudoeste chegou ao fim este sábado, dia 12 de agosto. Durante uma semana, os festivaleiros fizeram a festa na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar - além dos concertos, o público viveu grandes aventuras com os amigos no campismo.

O quarto e último dia do festival arrancou com Soraia Ramos, no palco principal. Logo depois, o DJ Hardwell fez a festa ao pôr do sol e aqueceu a multidão para Ivandro. O jovem português saltou do palco secundário para o palco principal e foi recebido em clima de festa.

No palco do MEO Sudoeste, o artista apresentou todos os seus hits que o levaram até aos tops dos serviços de streaming de música. "Lua" e "Chakras" foram dois dos temas mais celebrados pelos festivaleiros.

A noite terminou com Blasterjaxx e Steve Aoki, que transformaram a Zambujeira do Mar numa grande pista de dança.

O MEO Sudoeste regressa de 7 a 10 de agosto de 2024 (campismo abre a 3 de agosto) à Herdade da Casa Branca.