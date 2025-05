É dia de festa os fãs de Tate McRae: esta quarta-feira, dia 7 de maio, a cantora regressa a Portugal para apresentar o seu terceiro álbum - "So Close To What" chegou 21 de fevereiro. A artista vai subir ao pelo do MEO Arena, em Lisboa, e ainda é possível comprar bilhetes para o concerto (meoblueticket.pt, lojas MEO e locais habituais).

Tate McRae, que se estreou em Portugal em maio de 2024, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, arrancou a "Miss Possessive Tour" em março na Cidade do México, no Pepsi Center. No total, a digressão conta com 50 datas em toda a América do Sul, Europa, Reino Unido e América do Norte.

Na Europa, incluindo Portugal, Benee fará o concerto de abertura. Já nos Estados Unidos, Tate McRae estará acompanhada por Zara Larsson.

O novo disco, "So Close To What", "representa os momentos intransponíveis da vida, onde o caminho pela frente às vezes pode parecer infinito e o destino inexistente". "É uma exploração introspetiva da autodescoberta, do amor e da nostalgia. O álbum e as suas canções navegam pelas emoções cruas de curar um coração velho e as hesitações que vêm com o se apaixonar novamente, as belas e às vezes duras realidades do que significa ser uma mulher e abraçar uma confiança recém-descoberta", destaca a Sony Music em comunicado.

"So Close To What" foi escrito produzido por Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen, Julia Michaels, entre outros. O disco conta com os singles "Sports car" e "It's ok I'm ok".

DATAS DA DIGRESSÃO: