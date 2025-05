O espanhol yyy891 juntou-se a Sippinpurpp para uma nova versão de "Vim do Norte", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"O que têm Sippinpurpp e yyy891 a ver um com o outro? Nada até terem tudo. E essa súbita e inesperada ligação deve-se ao tema que trouxe de volta o rapper de Ovar aos lançamentos em nome próprio: numa conexão ibérica improvável, o artista do Sul de Espanha junta-se ao autor do hino 0Vim do Norte' para um remix do primeiro single de 2025 do ovarense", destaca a Virgin Music Portugal em comunicado.

A ideia surgiu por parte do membro do colectivo espanhol DISOBEY, que surpreendeu ao sugerir uma colaboração com o artista português. Fã do single do artista nortenho, o vídeo publicado na sua conta de TikTok ao som de “Vim do Norte” rapidamente conquistou os fãs do artista espanhol.

"Com o remix de 'Vim do Norte' a abrir uma porta para novos horizontes entre fronteiras, a parceria entre Sippinpurpp e yyy891 não ficará certamente por aqui. Até porque, pela química entre ambos revelada pelos novos versos do espanhol — que assentam à medida na energia impetuosa da canção —, esta segunda vida do single do rapper português acendeu um rastilho para voos mais altos. Afinal, duas cabeças visionárias vêem mais longe do que uma", frisa a editora.