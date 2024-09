O “ajuntamento de almas intrépidas, desalinhadas e combativas”, que “não é um festival”, e que decorre no Salão de Festas do Anjo da Guarda, na aldeia de Fatela, vai ter este ano “a edição mais internacional até à data”.

“Tal como o Fundão, concelho onde está inserida, é terra de acolhimento de migrantes, a Fatela Sónica pretende promover a Fatela como terra de apadrinhamento de todos os que vêm a esta festa fora do rebanho”, salientou, em comunicado enviado à agência Lusa, a associação Vozes do Côa, entidade promotora, em parceria com o município e a junta de freguesia local.

A organização, que tem como um dos mentores Miguel Newton, vocalista da banda Mata-Ratos, que se mudou para a aldeia a oito quilómetros do Fundão, no distrito de Castelo Branco, salientou que o evento é posto em pé por voluntários e não tem cabeças de cartaz.

“A Fatela Sónica é feita por músicos, para músicos e para os amantes da música e das artes, é um evento não lucrativo e não comercial, não tem cabeças de cartaz ou estrelas”, realçou na mesma nota a Vozes do Côa, constituída sobretudo por músicos de bandas de punk e hardcore da Beira Interior.

Durante os três dias passam pelo palco artistas de Portugal, Espanha, Irlanda, França, Sérvia, Itália, Equador, Suíça e México.

Os franceses Abolition, Alexx Ritone, Kapo Blood, e Rancoeur, os espanhóis Brutal Siegers, Inn Oppiah!, Neallta Fola e Iskanbila, os italianos Klasse Kriminale, os suíços Raufhandel, os irlandeses Sympos, os mexicanos Cariño Muerto, os equatorianos Daga, os sérvios Sikk e os portugueses Mata-Ratos, Cabeça de Martelo, Dr. Frankstein, Revolution Within, The Fags ou The Pages são algumas das bandas presentes.

Além da música, durante os três dias há projeção de cinema, dois filmes mudos musicados ao vivo, uma exposição do ilustrador e designer gráfico Daniel Alves, bancas para recolha de alimentos para a Associação Animais de Ninguém, outra para a recolha de donativos para a aquisição e reparação de instrumentos musicais do grupo de bombos local Os Fatelenses e “uma oferta gastronómica bastante eclética”.

A entrada para os concertos do Fatela Sónica tem um custo de 30 euros para os dias 20 e 21.

O acesso ao restante recinto, onde decorrem todas as outras atividades, é gratuito e a organização informou que “qualquer pessoa se pode juntar à festa”.

A Fatela Sónica tem espaço para autocaravanas e parque de campismo gratuito.