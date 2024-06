O desporto vai voltar a marcar presença no Rock in Rio Lisboa. Na edição especial que celebra os 20 anos do festival em Portugal, o ESC Online Sports Bar regressa à Cidade do Rock.

Inspirado nos famosos bares desportivos e com uma cenografia pensada ao pormenor, o ESC Online Sports Bar "combina a paixão pelo desporto com o entretenimento e proporciona um ambiente ideal para a partilha de bons momentos entre amigos e família". Este espaço inclui um bar com diversas opções de comida e bebida e uma oferta diversificada de atividades interativas.

Segundo o Rock in Rio, OoESC Online Sports Bar "vai ser o ponto de encontro de eleição para fazer uma pausa nos concertos e desafiar os amigos para disputas de jogos clássicos como matraquilhos, subsoccer ou beer pong". "Para elevar ainda mais a animação, a equipa de Cheerleaders vai estar presente com coreografias energéticas que vão transformar o ambiente numa verdadeira festa. Os vencedores dos jogos vão poder girar a Roda da Sorte para conquistar diferentes prémios", destaca a organização.

"O Rock in Rio sempre procurou proporcionar experiências únicas que vão além da música. O regresso do ESC Online Sports Bar é ainda mais especial em ano de EURO em que nos vamos juntar, no dia 22 de junho, para torcer por Portugal, o que reforça o nosso compromisso de oferecer momentos memoráveis e de criar um ambiente onde a diversão e a paixão pelo desporto se encontram. Queremos que cada visitante viva esta celebração de uma forma intensa e inesquecível", frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa vai decorrer nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, na nova Cidade do Rock, no Parque Tejo Lisboa.