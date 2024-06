O Rock in Rio Lisboa abre com casa cheia.

Os bilhetes para este sábado, 15 de junho estão esgotados, informou a organização.

Com as portas da nova Cidade do Rock no Parque Tejo Lisboa a abrirem às 13h00, o dia será dedicado ao rock nos variados palcos do festival.

O Palco Mundo vai contar com atuações de Xutos & Pontapés, que trazem uma atuação com a Orquestra Filarmónica Portuguesa, e ainda os Extreme, os Evanescence e os Scorpions.

O Palco Galp irá receber os Peste & Sida, os Blind Zero, os Rival Sons e o The Legendary Tigerman.

Paralelamente, o Super Bock Digital Stage contará com Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca com o set Ceboa Mol, Ana Garcia Martins e David Cristina com o podcast “Não És Tu, Sou Eu”, Soraia Tavares e Pedro Gonçalves no formato Confessions Live by MegaHits.

Destaque ainda para as festas Digituga Portugal Viral e a Viagem dos 20 Anos Rock in Rio, bem como o SAPO Half Time Show, apresentado por Tiago David e Inês Gens Mendes, com convidados muito especiais.

Com o Rock in Rio Lisboa a celebrar em 2024 os seus 20 anos em Portugal, ainda há bilhetes disponíveis para os dias 16 (domingo) e o fim de semana seguinte de 22 e 23.

A programação inclui as atuações de artistas de peso como Ed Sheeran, Fernando Daniel, Jão, Calum Scott, Pluto, Living Colour, Europe, Hybrid Theory, Lukas Graham, Iñigo Quintero, Lauren Spencer Smith e Capitão Fausto.

Outras atrações são o espetáculo de vídeo mapping piromusical e de iluminação, o All Experience, a Rota 85, a Roda Gigante Pisca Pisca, o Slide Pepsi, o ESC Online Sports Bar e a Rock Street.