Durante os três dias, o antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, será pelo terceiro ano consecutivo o recinto do Marés Vivas e dividir-se-á em cinco palcos e espaço de restauração.

Ao palco principal, onde as atuações começam às 18h30, subirão 12 artistas, quatro em cada dia.

No primeiro dia, o destaque vai para as boybands portuguesa D´ZRT e britânica Take That, duas das estreias neste festival, a que se juntam os portugueses Syro, artista que também atua pela primeira vez no MEO Marés Vivas, e DAMA.

Pelos restantes palcos, e até ao encerramento do recinto às 3h00, vai ser possível ouvir Catana, Bianca Barros, Leo 2745, Fernando Rocha ou David Silva.

No segundo dia, o palco principal caberá ao britânico James Arthur, que já marcou presença noutras edições, e ao norte-americano Ben Harper que, depois de 14 anos, volta a atuar neste festival, assim como à artista portuguesa Marisa Liz e ao cantor e compositor inglês Rag’n’Bone Man.

Soraia Tavares, Insert Coin, Jel, Jonas e Dagu compõem o cartaz deste dia.

A 16.ª edição do Marés Vivas encerra com a banda escocesa de rock alternativo Snow Patrol, que também se estreia neste festival, tal como Louis Tomlison, que fez parte da `boysband´ One Direction da qual saiu em 2016.

Além destes artistas internacionais, o terceiro e último dia do festival contará com a presença no palco principal dos portugueses Ornatos Violeta, que já por aqui atuaram em 2019, e António Zambujo com as músicas “Pica do 7” ou “Lambreta”.

Os artistas Rúben Branco, Diana Castro, Mundo Segundo & Convidados ou Jura preenchem, neste dia, os restantes palcos espalhados pelo recinto.

Ao longo dos três dias haverá, às 19h00 e 1h15, a atuação da Orquestra Bamba Social, grupo do Porto que apresenta trabalhos autorais e revisita clássicos da música brasileira a que acrescenta sonoridades de outros estilos como jazz, funk e hip-hop.

Durante o Marés Vivas, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai disponibilizar um serviço vaivém que, entre as 16h00 e as 4h00, fará a ligação entre os Aliados (Porto) e a entrada do recinto.

Com início na baixa do Porto, os autocarros afetos a este serviço especial passarão pela ponte do Infante, rua Conselheiro Veloso da Cruz e Quinta do Fojo, num total de 20 paragens até ao destino.

Os horários dos concertos, bem como outras informações sobre o festival, estão disponíveis online em https://maresvivas.meo.pt/pt.