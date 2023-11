Tal como frisa o comunicado, "Houdini" é "o início de um novo capítulo" para a cantora.

Dua Lipa conquistou os tops mundiais em 2020 com "Future Nostalgia". Três anos depois do lançamento do aclamado álbum, a cantora está de volta e inaugurou uma nova era na sua carreira com "Houdini", single lançado esta sexta-feira, dia 10 de novembro.

A nova canção da mantém os ingredientes principais dos temas da artista e conta com a produção de Kevin Parker, dos Tame Imapla, e Danny L Harle.

Caroline Ailin, que co-escreveu "New Rules" e "Dance the Night", também trabalhou em "Houdini", assim como o compositor e cantor Tobias Jesso Jr.

O novo single conta ainda com um videoclipe realizado por Manu Cossu - veja aqui - ejá se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.