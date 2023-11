"A nossa história ainda não acabou", prometeram os D'ZRT nas redes sociais há uma semana. Depois de várias apostas, chegou a confirmação: a banda vai regressar aos palcos em 2024 e estrear-se no MEO Marés Vivas.

O grupo de Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Vítor Fonseca (Cifrão) vai atuar no palco MEO no dia 19 de julho, juntando-se aos já Take That.

"A tribo volta a juntar-se, desta vez, no MEO Marés Vivas, a 19 de julho para um concerto único e repleto de surpresas", frisa a organização em comunicado.

Os bilhetes para a edição do festival de 2024 já estão disponíveis na MEO Blueticket - bilhete diário tem um custo de 45 euros e o passe de três dias está à venda por 90 euros.