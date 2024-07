Charli Elle, artista do mês de março do MTV Push, decidiu adaptar o tema "Ai Coração", de Mimicat, para apoiar a seleção nacional. A artista partilhou a sua versão no TikTok e o vídeo soma quase 200 mil visualizações.

"Porque ser português é saber sofrer...", escreveu a cantora na legenda que acompanha o vídeo.

Veja o vídeo:

Nascida em Portugal, Carlota Magalhães foi viver para a África do Sul, onde conquistou prémios em várias disciplinas na competição sul-africana, National Eisteddfod Academy. A sua paixão levou-a a estudar nos Estados Uniodos, primeiro na American Musical and Dramatic Academy e, depois, na New School for Jazz and Contemporary Music.

De regresso a Portugal, trabalhou com diversos artistas, como Filipe Gonçalves, Mónica Sintra e a artista MTV Push de fevereiro, Carolina de Deus.

Há cerca de um ano, começa a apresentar-se a solo, lançando "WW3",seguindo-se" Parachute", "Woman" e, no início de fevereiro, "Selfish Lover".