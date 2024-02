No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, o MTV Push dá palco a Charli Elle. O seu recente single, "Woman", está em destaque na edição de março da renovada rubrica do canal "focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos".

A canção, que alude ao orgulho em ser mulher e à luta das mulheres pela igualdade, faz parte do primeiro álbum da artista, lançado há poucas semanas. Em "From Me To Her", o tema que dá nome ao álbum é, também, a "mulher e a sua condição na sociedade, uma das causas e lutas pelos quais Charli Elle se interessa e envolve", explica a MTV Portugal.

Nascida em Portugal, Carlota Magalhães foi viver para a África do Sul, onde conquistou prémios em várias disciplinas na competição sul-africana, National Eisteddfod Academy. A sua paixão levou-a a estudar nos Estados Uniodos, primeiro na American Musical and Dramatic Academy e, depois, na New School for Jazz and Contemporary Music.

De regresso a Portugal, trabalhou com diversos artistas, como Filipe Gonçalves, Mónica Sintra e a artista MTV Push de fevereiro, Carolina de Deus.

Há cerca de um ano, começa a apresentar-se a solo, lançando "WW3",seguindo-se" Parachute", "Woman" e, no início de fevereiro, "Selfish Lover".

Charli Elle junta-se assim a nomes como Coastel e Carolina de Deus na lista de artistas de 2024 do MTV PUSH, que promete dar a conhecer alguns dos novos músicos a ter debaixo de olho.