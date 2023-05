Ed Sheeran não plagiou Marvin Gaye, concluiu um júri do tribunal de Manhattan. O cantor e compositor britânico venceu no processo apresentado pelos herdeiros do coautor de “Let’s Get it On”, Ed Townsend, que o acusavam de ter plagiado "Let's Get It On", do ícone soul norte-americano Marvin Gaye, ao compor o seu êxito "Thinking Out Loud" de 2014.

Os herdeiros de Ed Townsend, músico e produtor que coescreveu o clássico soul lançado por Gaye em 1973, alegaram que existem "surpreendentes similaridades e elementos comuns manifestos" entre o clássico de Gaye e "Thinking Out Loud", de Sheeran.

Em tribunal, Ed Sheeran chegou a confessar que, caso fosse considerado culpado, terminaria a sua carreira como cantor.

Esta não é a primeira vez que Sheeran é levado aos tribunais. Em abril de 2022, o cantor e compositor de 32 anos ganhou uma batalha legal em Londres, quando um tribunal decidiu contra dois músicos que o acusavam de copiar uma de suas obras, para o seu megassucesso "Shape of You".

A equipa legal de Sheeran rebateu as acusações dos herdeiros de Townsend. Os seus advogados sustentam que "há dezenas, se não centenas, de canções anteriores e posteriores" à canção de Gaye, "que utilizam a mesma progressão de acordes ou uma similar".

"Estas misturas são irrelevantes para qualquer tema do caso e seriam enganosas [e] confundiriam o júri", destacou.

"Thinking Out Loud", de Sheeran, foi um êxito na lista Billboard Hot 100 dos Estados Unidos na altura do seu lançamento e o britânico ganhou o Grammy de "Canção do Ano" em 2016.

O processo, apresentado em 2016 e novamente em 2017, depois de ter sido recusado por motivos de procedimento, também cita a Sony.

No julgamento ocorrido no ano passado em Londres, o cantor qualificou o processo como um símbolo dos litígios sobre direitos autorais que vão longe demais, podendo sufocar a criatividade.

O juiz concordou e declarou que Sheeran não havia copiado "nem deliberada nem inconscientemente", em "Shape of You", parte da melodia da canção "Oh Why", de Sami Chokri e Ross O'Donoghue.

O magistrado reconheceu semelhanças entre as duas canções, mas determinou que também havia grandes diferenças, e que os advogados de Chokri não puderam provar que Sheeran tinha ouvido a canção.

A família de Gaye não faz parte do processo em Nova Iorque contra Sheeran, embora já tenha processado com sucesso os artistas Robin Thicke, Pharrell Williams e T.I. pelas semelhanças entre a canção "Blurred Lines" e "Got to Give it Up", de Gaye.