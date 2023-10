Imagine que o Ed Sheeran lhe batia à porta, pedia para entrar e cantava na sua sala de estar? Parece algo quase impossível de acontecer, mas 14 fãs tiveram a sorte de receber nas suas casas o cantor britânico.

Para promover o seu novo disco, "Autumn Variations", o músico visitou a casa de fãs e gravou as atuações. O resultado foi partilhado esta segunda-feira, dia 2 de outubro - "Autumn Variations (Fan Living Room Sessions)" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

A nova edição do álbum conta com as 14 canções originais e as versões gravadas em casas de Kia, Alex, Sarom, Kari, Narine, Deborah, John, Emily, Holly, Kristen, Danilelle e Keira, fãs do artista.