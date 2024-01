"Esta acção pretende despertar o interesse do público pela ópera portuguesa contemporânea, em especial pela obra 'Manifesto Nada', estreada pela Inestética em 2022 e apresentada em diversas cidades do país", lê-se no comunicado da estrutura residente em Vila Franca de Xira.

“Manifesto Nada” foi concebida pelo compositor António Sousa Dias, a partir de "Manifestos DADA", de Tristan Tzara, e surge no contexto de "um modelo de criação, produção e difusão de óperas de compositores nacionais, a partir de textos poéticos de grandes autores, nomeadamente Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe e Tristan Tzara", acrescenta o comunicado da companhia.

A ópera tem encenação de Alexandre Lyra Leite e interpretação de Rui Baeta (barítono), Joana Manuel (soprano), Célia Teixeira (soprano), Fábio Oliveira (trompete), Philippe Trovão (saxofone tenor), Guilherme Reis (contrabaixo) e António de Sousa Dias (eletrónica).

A edição de "Manifesto Nada", em CD e álbum digital, "foi co-produzida pela Inestética e pela Miso Music Portugal (álbum gravado e masterizado por Miguel Azguime, no Oculto d’Ajuda, Lisboa)", com apoio da Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

A ação realizar-se-á no átrio da Estação de Metro do Cais do Sodré, no próximo dia 17, entre as 17h30 e as 19h00, com apoio do Metropolitano de Lisboa.