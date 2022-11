“A Sonora dá início à Matiné Sonora, um novo ciclo de programação na cidade. A 1.ª Matiné Sonora é o filme-concerto ‘East Atlantic’, de José Alberto Gomes e Miguel C. Tavares, no sábado 19 de novembro”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela associação Sonora, responsável pela produção do festival de arte sonora Lisboa Soa.

A associação Sonora “pretende imprimir maior regularidade à sua programação, sempre em linha com o conceito a que tem habituado a cidade de Lisboa, desde 2016, com o festival Lisboa Soa: levar arte sonora a espaços públicos e proporcionar um lugar de reflexão sobre a relevância do som na compreensão das questões ambientais, sociais ou políticas”.

A segunda Matiné Sonora está marcada para 3 de dezembro e inclui a apresentação de “Icarus”, de Francisca Rocha Gonçalves e Johannes Goessling, e de “DeGelo – Matéria Viva”, de João Bento.