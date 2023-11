No ano em que "Entre S.F.F", o álbum de estreia dos Entre Aspas, celebra o 30.º aniversário, a banda algarvia assinala o regresso provisório com o lançamento de disco.

"Agora" é o novo álbum de originais da banda e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. O disco reúne 10 canções, nove das quais originais, que ficaram guardadas durante 20 anos no "fundo de uma gaveta prontas a sair em 2003, mas que não chegaram a ser editadas porque a banda decidiu, entretanto, suspender a sua atividade".

O álbum conta ainda com uma nova versão de "Criatura da noite”, com assinatura do produtor Alê Siqueira, e com "3 minutos", canção original gravada em parceria com a Águas do Algarve.

"'Agora' é um álbum de canções pop despretensiosas, com melodias e refrães que ficam no ouvido, canções solares e coloridas que traduzem uma certa frescura, onde também há lugar para canções mais inspiradas, com um lado mais lunar e melancólico, bem ao estilo dos Entre Aspas, marcadas pela voz inconfundível de Viviane", frisa o comunicado.