O Festival de Glastonbury arrancou esta quarta-feira, dia 26 de junho, em Inglaterra. Até domingo, 30 de junho, vão passar mais de dois mil artistas pelos mais de 60 palcos espalhados pelo recinto.

No primeiro dia do festival, o público foi surpreendido com um grandioso espetáculo com 576 drones, que começaram por recriar no céu o antigo logotipo do evento.

O primeiro espetáculo de drones do festival aconteceu antes da habitual sessão de fogo de artifício em Worthy Farm.

Veja os vídeos:

A edição marca o regresso dos Coldplay ao festival inglês, para a sua quinta atuação, um recorde para o evento, que este ano também contará com concertos de PJ Harvey, Cyndi Lauper, Janelle Monae, Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, Camila Cabello e Avril Lavigne, entre outros.

Pela Worthy Farm, em Somerset, vão passar ainda SZA, Shania Twain, Jungle, Disclosure, The National, Janelle Monáe, Jessie Ware OU Charli XCX.

Os bilhetes para o festival, um dos maiores do mundo, esgotaram em novembro do ano passado, em menos de uma hora. Os concertos de Dua Lipa ou dos Coldplay vão ser transmitidos através do website da BBC

Festival de Glastonbury reforça presença feminina no cartaz

Os organizadores foram criticados na última edição pela ausência de uma artista feminina no palco principal, o que tentaram remediar para o evento que decorrerá entre os dias 26 e 30 de junho de 2024.

"Sonhei com este momento a minha vida toda", reagiu Dua Lipa no Instagram sobre a sua primeira atuação no palco principal do festival, e prometeu "uma noite inesquecível" em Glastonbury, o seu "lugar preferido no mundo".

SZA, cantora americana de R&B alternativo, que ganhou três Grammys em fevereiro, também será cabeça de cartaz no evento pela primeira vez.

A canadiana Shania Twain, conhecida por singles como "Man! I Feel Like A Woman!" e "You're Still The One", também estará entre os nomes principais.