Vick Hope é uma Swiftie, apesar do antigo relacionamento do seu marido, Calvin Harris, com Taylor Swift.

No seu programa "Going Home with Vick, Katie and Jamie", da BBC Radio 1, Vick Hope contou que ouve as canção da ex-namorada do seu marido quando ele não está por perto. "Assim que o meu marido sai, eu ouço Taylor Swift", confessou.

Vick Hope e Calvin Harris começaram a namorar no início de 2022 e casaram em setembro do ano passado. Anteriormente, o DJ e produtor norte-americano teve um relacionamento com Taylor Swift.