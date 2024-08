Calvin Harris editou esta sexta-feira, dia 9 de agosto, o seu sétimo álbum de estúdio. "96 Months" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O disco compila o trabalho dos últimos oito anos do DJ e produtor , apresentando singles como "One Kiss", "How Deep Is Your Love" e "Free", a mais recente colaboração do artista com Ellie Goulding.

O álbum conta ainda com "This Is What You Came For" (2016), com Rihanna, música escrita por Calvin Harris e Taylor Swift, durante o período em que namoraram. Na época, a cantora norte-americana usou o pseudónimo Nils Sjöberg - nos créditos da canção no novo disco já surge o nome de Taylor Swift.

Alinhamento: