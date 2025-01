“With You" é o mais recente single de Dean Lewis, que editou recentemente uma versão especial do álbum "The Epilogue". O tema foi escrito pelo músico com VVAVES, Justin Parker, Mikky Ekko e Tommy English.

Nas redes sociais, o cantor britânico revelou que a canção foi inicialmente entregue a Rihanna, que a iria lançar como single. "Esta é, genuinamente, a história mais louca de sempre, mas é verdade, por isso cá vai: escrevi esta música e achei que era a melhor canção que tinha escrito em anos. Depois recebi um telefonema da equipa da Rihanna a dizer que ela ouviu a música e queria lançá-la como o próximo single", contou na sua conta no Instagram.

"Fiquei boquiaberto porque sabia que era uma oportunidade que mudava a minha vida — ter coescrito uma música para a Rihanna! Ela é uma das maiores artistas do mundo! Fiquei triste por 'dar' a música, mas sabia que era uma oportunidade gigantesca", confessou.

Mas, meses depois, Dean Lewis recebeu uma chamada da equipa da artista. "Depois, passados cerca de seis meses, recebi outro telefonema a dizer que ela afinal não a ia lançar, e a música voltou para mim. Fiquei tão feliz porque sabia que era a melhor canção do meu álbum, mas nessa altura o álbum já estava finalizado e não consegui juntá-la a tempo", explicou.

Depois de meses de espera, o britânico revelou a canção no passado dia 10 de janeiro.