iolanda (sim, em minúsculas) promete deixar uma marca em maiúsculas na música nacional. Esta sexta-feira, dia 31 de março, a cantora editou o seu primeiro EP e os elogios têm-se multiplicado nas redes sociais - de Carolina Deslandes a Cláudia Pascoal, vários artistas partilharam e celebram o primeiro disco da jovem.

Baptizado como "Cura" - rouba o nome ao single de estreia -, o EP conta com sete canções. "Este EP representa o meu processo de cura de uma relação que eu vivi, e que ainda trazia guardada, e cada faixa representa um momento de reflexão, em catarse, daquilo que eu fui acumulando em mim e que teria de libertar mais tarde ou mais cedo", sublinha a cantora em comunicado.

Depois do single "Cura", iolanda revelou “Lugar Certo”, apresentado como um "pedido de ajuda para conseguir voltar ao lugar onde sempre quis estar", e "Juro Já Nem Paro".

"Lembro-me bem do dia em que escrevi a primeira canção que senti necessidade de mostrar às pessoas. Era dia 16 de abril de 2020 e eu tinha chegado de Londres há exatamente dois meses. Sentia-me sozinha, e inquietada. Escrevi-a toda de uma vez, e fiz um post a cantar no Instagram, e num dia o vídeo chegou às 40 mil visualizações. A partir daí alguma coisa me fez continuar a escrever e a explorar aquela sonoridade melancólica mas forte, em português, ainda sem saber que estava a escrever o meu primeiro EP", conta e a artista.