A cantora Iolanda, com o tema “Grito”, venceu no sábado, dia 9 de março, a 56.ª edição do Festival da Canção e vai representar Portugal no 68.º Festival Eurovisão da Canção, em maio, na Suécia.

No dia 24 de março, a artista sobe ao palco do Festival Sónar, em Lisboa, e a 23 de maio fará a sua estreia em nome próprio no Capitólio. O concerto na sala lisboeta, onde apresentará ao vivo o EP de estreia "Cura", já se encontra esgotado.

Iolanda estará como representante de Portugal em Malmo, na Suécia, 50 anos depois da primeira vitória daquele país no Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Waterloo”, dos ABBA.