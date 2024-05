O SAPO MAG está em Malmö a acompanhar o Festival Eurovisão da Canção 2024 e os dados estão lançados. Depois de duas semifinais, os apostadores parecem não ter grandes dúvidas.

Baby Lasagna, nome artístico de Marko Purišic, e a sua canção “Rim Tim Tagi Dim” apresentam no agregado das casas de apostas uma probabilidade de vitória superior a 40%, mais de 20% acima daquele que se figura como a sua mais feroz competição – Nemo, da Suíça, apurado na segunda semifinal na quinta-feira à noite.

O cantor de 28 anos transformou-se num sucesso viral aquando da sua participação no festival da canção croata – DORA. Mas foi por pouco que chegou à Eurovisão. Na verdade, Baby Lasagna nem figurava na lista oficial de participantes, e apenas entrou em competição devido à desistência de outro concorrente.

Da noite para o dia, Marko transformou-se num fenómeno. Desde aparições em todos os canais de televisão croatas até 'flash mob dance' espontâneas por toda a Croácia, o cantor chegou à Eurovisão com estatuto de estrela no seu país.

Na Eurovisão 2024, o estatuto já conferido dentro de fronteiras expandiu-se. Entre aparições em festas, entrevistas com milhares de visualizações e capacidade de mobilizar multidões na cidade de Malmö, o cantor que tem como inspiração máxima a banda alemã Rammstein caminha a passos largos para a vitória.

A atuação de Nemo pela Suíça créditos: Sarah Louise Bennett / EBU

Nemo Mettler tem 24 anos e é o primeiro artista não-binário a representar a Suíça na Eurovisão. Cantor, compositor e produtor musical, Nemo toca piano, violino e bateria e é uma verdadeira força da natureza em palco.

Foi escolhido para a Eurovisão 2024 internamente pela estação televisiva da Suíça, e rapidamente se tornou uma das canções preferidas dos fãs. “The Code” trata a caminhada de Nemo quando percebeu que não era homem nem melhor.

“Encontrar-me tem sido um processo longo e por vezes difícil. Mas nada é melhor do que a liberdade que ganhei quando cheguei à conclusão que sou não-binário.”, frisou num comunicado de imprensa.

Na Eurovisão 2024, Nemo tem-se apresentado com grande profissionalismo e foco na sua atuação, que requer elevados níveis de equilíbrio e acrobacia. Vocalmente irrepreensível, é uma aposta forte para arrecadar a vitória no júri profissional.

A atuação de Slimane pela França créditos: Sarah Louise Bennett / EBU

Depois de terem vencido o Festival Eurovisão da Canção Júnior em 2021 e 2023, França aposta forte na versão adulta do concurso. Slimane, cantor de 34 anos, que se tornou um nome da pop francesa após vencer a quinta temporada da versão francesa do “The Voice”.

Antes de chegar à Eurovisão, o francófono leva mais de dois milhões de álbuns vendidos, mais de um milhão de espectadores nos seus concertos e cinco prémios NRJ Music.

“Mon Amour”, a sua canção para o festival é, segundo as suas palavras, “Acho que precisamos de amor mais do que nunca. É uma carta de amor que quero enviar a todos os corações europeus.”, contou numa entrevista ao wiwibloggs – o maior site independente dedicado ao Festival Eurovisão da Canção.

No palco da Malmö Arena, traz-nos uma atuação muito sóbria e clássica, onde o foco é Slimane e a sua voz. Nada mais é necessário. Os 30 segundos finais da sua atuação são provavelmente o momento mais impactante de todo o festival este ano.

A atuação de iolanda por Portugal créditos: Corinne Cumming - EBU

A representante Portuguesa, iolanda e a sua canção “Grito”, lutam por um lugar no TOP 10 da competição. É expectável que a atuação da cantora natural da Figueira da Foz, a 18.ª das 26 no alinhamento de sábado, receba mais amor do júri profissional do que do público.

Portugal qualificou-se pela quarta vez consecutiva para a final do Festival. iolanda segue as passadas de Mimicat, em 2023, Maro, em 2022 e The Black Mamba, em 2021.

Salvador Sobral com “Amar Pelos Dois” venceu a Eurovisão 2017 e é até ao dia de hoje, o vencedor com o maior número de pontos de sempre.

A grande final do Festival Eurovisão 2024 terá lugar no dia 11 de Maio, pelas 20h00 na RTP1.

O ALINHAMENTO.