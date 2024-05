"O artista neerlandês Joost Klein não irá competir na Grande Final deste ano do Festival da Eurovisão", anunciou esta manhã a EBU em comunicado.

"A polícia sueca investigou uma queixa feita por um membro feminino da equipa de produção depois de um incidente na sequência da atuação [dos Países Baixos] na semifinal de quinta-feira à noite. Enquanto o processo decorre, não será apropriado para ele continuar no concurso", pode ler-se da declaração oficial.

"Gostaríamos de deixar claro, contrariamente a alguns relatos dos meios de comunicação e alguma especulação nas redes sociais que este incidente não envolveu qualquer outro concorrente ou membro de delegação", prossegue o comunicado.

"Mantemos uma política de tolerância zero relativa a comportamento inapropriado no nosso evento e estamos empenhados em assegurar um ambiente de trabalho seguro para toda a equipa do concurso. Tendo isto em conta, o comportamento de Joost Klein em relação a um membro da equipa foi considerado uma infração às regras do concurso", conclui a organização.

A delegação dos Países Baixos reagiu à decisão e dizendo-se "chocada com a decisão". "Tomámos nota da desqualificação por parte da EBU. A AVROTROS considera a decisão desproporcional e está chocada com a decisão. Lamentamos muito o sucedido e voltaremos ao tema mais tarde", pode ler-se na reação oficial dos neerlandeses.

A final do concurso prosseguirá assim com 25 canções a concurso.

Na sexta-feira à noite, o ensaio em que os júris nacionais de cada país votam decorreu sem o representante dos Países Baixos, Joost Klein.

Durante a tarde de sexta-feira, 10 de maio, a União Europeia de Radiodifusão (UER/EBU) esteve em conversações com a estação televisiva dos Países Baixos – AVROTROS – sobre a situação do músico Joost Klein e o futuro da participação do país no concurso.

Mais cedo na quinta-feira, a organização anunciara a suspensão dos Países Baixos dos ensaios para o júri (conhecido como segundo ensaio geral) devido a um “incidente” com o seu representante no concurso.

Klein ainda participou no ensaio do desfile de bandeiras, que marca o início da cerimónia final do concurso, mas não apareceu em palco quando chegou a sua vez de atuar, em 5.º lugar, antes da candidata de Israel, Eden Golan.

De acordo com a UER/EBU, num comunicado citado pela agência de notícias EFE, estava a ser investigado “um incidente”, participado àquela organização a envolver Klein, que não iria "ensaiar até novo aviso”.

Posteriormente, a estação televisiva sueca SVT, reportou que a investigação se centrava num alegado confronto físico entre o artista e uma fotógrafa, algo que se confirma agora não ter sido o que aconteceu.

As dúvidas persistiram no centro de imprensa em Malmö durante todo o dia e foram dissipadas no final da tarde, quando a UER/EBU atualizou o seu comunicado, frisando que “a investigação ao incidente com o artista dos Países Baixos" continuava.

“A UER/EBU decidiu que Joost Klein não vai cantar no segundo ensaio geral, que é votado pelos júris nacionais dos 37 países a concurso. A sua atuação da segunda semifinal será utilizada”, conclui o comunicado, referindo-se à atuação na quinta-feira à noite.

Em resposta, a delegação holandesa em representação da estação televisiva AVROTOS também emitiu um comunicado sobre o incidente: “Foi iniciada uma investigação pela UER/EBU após um incidente. Estamos à espera que os resultados dessa investigação nos sejam comunicados e não queremos dizer mais nada de momento”.

Ao longo de toda a temporada eurovisiva, Klein tinha sido apontado como um dos grandes favoritos à vitória e foi com grandes vaias que o público na Malmo Arena recebeu esta sexta-feira à noite o anúncio da sua ausência.

VEJA O MOMENTO.



Mais tarde, a repetição da atuação no ensaio para o júri foi recebida com muitos aplausos.

VEJA O MOMENTO.



Com a 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção marcada sob uma grande tensão por causa do conflito israelo-palestiniano, o público apupou fortemente a atuação desta sexta-feira no ensaio para o júri de Eden Golan, representante de Israel.

VEJA O MOMENTO.



De referir que o segundo ensaio geral da Grande Final do Festival Eurovisão 2024 conta para 50% do resultado final. Todos os júris profissionais votam com base na retransmissão de sexta-feira.

Os restantes 50% serão decididos no espetáculo ao vivo deste sábado, dia 11 de Maio. O agregado das duas votações determina o vencedor.

Na ordem de atuações para a grande final, a Holanda surgia antes de Israel e Klein protagonizou uma situação tensa com Golan na conferência de imprensa dos países qualificados da segunda semifinal do concurso na quinta-feira.

Um jornalista polaco questionou a artista israelita sobre a sua responsabilidade no maior nível de alerta terrorista que se vive em Malmö: “Ao estar aqui, é um risco para a segurança e um perigo para todos. Não se importa com isso?”.

O moderador lembrou Golan de que não era obrigada a responder à questão. “Por que não?”, questionou o artista dos Países Baixos em voz alta. O episódio viralizou nas redes sociais.

Apesar de não ser obrigada a responder, a cantora israelita disse crer estarem todos no Festival Eurovisão da Canção por uma razão, “e que a EBU tomou todas as precauções para que seja seguro para todos”.

A grande final deste sábado será transmitida a partir das 20h00 na RTP1. Portugal está a concurso com "Grito", interpretada por iolanda.