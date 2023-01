Durante um concerto no evento "Let's Pipa", no Rio Grande do Norte, no Brasil, um fã decidiu tentar a sua sorte e convidar Anitta para um encontro. No meio da plateia, o jovem levantou o seu telemóvel e ofereceu um jantar à cantora brasileira.

"Vamos sair para jantar amanhã? Sim ou não?", podia ler-se no ecrã. "A coragem do menino, p*rra. Só pela coragem, 'tá valendo, hein, galera!", brincou a artista.

Mas, apesar do esforço, o fã não conseguiu convencer Anitta. "Não posso, amor. Amanhã estou fazendo coisa, 'tá bom?", respondeu a cantora.

A resposta de Anitta conquistou as redes sociais e o momento tornou-se viral. "Assim nasce um novo meme", brincou uma seguidora. "Temos um 'bordão' para usar em 2023", acrescentou outra fã.

Veja o vídeo: