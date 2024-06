Cabeça de cartaz do segundo dia do Rock in Rio Lisboa 2024, este domingo, 16 de junho, Ed Sheeran também cantou, no mesmo dia, noutro espaço da capital.

Antes de chegar à Cidade do Rock, no Parque Tejo, o artista britânico visitou o Castelo de São Jorge e interpretou, apropriadamente, "Castle On The Hill", numa atuação surpresa.

"Acabo de aterrar em Lisboa e há um castelo numa colina, por isso há uma coisa que podemos fazer", assinalou nas redes sociais.

O cantautor também gravou o momento, que pode ser visto abaixo: