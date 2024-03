Selena Campione, uma mãe 'swiftie' de 36 anos, foi recentemente submetida a craniotomia, uma cirurgia para remove tumores cerebrais e em que o paciente está acordado.

Para que fosse possível monitorizar a fala, a paciente cantou temas de Taylor Swift durante a cirurgia. Para a médica Nitesh Patel, foi "possível monitorizar continuamente a fala, o ritmo e sem as pausas que acontecem durante uma conversa".

"As minhas filhas são fãs de Taylor Swift e eu também. Ouço as canções dela 24 horas por dia, no meu carro, em casa... Podia cantar com ela no palco, se ela quisesse. Então, fazia sentido cantar as canções dela durante a cirurgia. Isso ajudou-me, senti que as minhas filhas estavam comigo", contou Selena Campione, citada pela revista Billboard.

Segundo Campione, durante a operação cantou temas como "22", "Shake It Off" ou "Style".