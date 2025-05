Matteo Bocelli anunciou a sua nova digressão mundial, "Falling in Love", com passagem em Portugal a 12 de novembro no CCB – Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O artista italiano está ainda a preparar o lançamento de novas canções.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis dia 29 de maio às 10h00, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. "Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 28 de maio às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir da 00h00 de dia 28 de maio com as instruções para aceder à pré-venda", adianta a promotora.

Desde a sua estreia com o tema “Fall On Me” ao lado do pai, Andrea Bocelli, em 2018, até à atuação nos Óscares de 2024 com uma nova versão de “Time To Say Goodbye” com composição de Hans Zimmer, Matteo Bocelli tem percorrido os maiores palcos do mundo.

A digressão arranca com dois concertos de apresentação do novo álbum em Nova Iorque e Los Angeles. Ao lado da sua banda completa, o músico vai interpretar canções do novo trabalho e temas favoritos do seu disco de estreia.

"Estou muito entusiasmado por anunciar esta nova digressão e esta nova era musical com o segundo álbum a caminho. Passei os últimos dois anos na estrada, a escrever e a tocar para os fãs, e é muito gratificante ver a ligação que criam com a minha música. Mal posso esperar para partilhar estas novas canções com vocês", frisa Matteo Bocelli.

CCB - Centro Cultural de Belém, Lisboa | 12 de novembro

