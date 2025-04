O cantor, compositor e produtor, Nuno Ribeiro, conhecido por temas como "Maria Joana" (com Calema e Mariza) ou "Rosa" (com Conan Osiris), anunciou o seu primeiro concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 18 de abril de 2026.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

Depois do concerto no Coliseu do Porto, em novembro de 2023, o músico estreia-se na sala lisboeta. No concerto, Nuno Ribeiro irá apresentar os sucessos da sua carreira e o seu mais recente disco, "Falar de Nós".

"O sonho trouxe-me até aqui! Do Norte, diretamente para o Coliseu dos Recreios! Sempre foi um dos concertos mais desejados por mim, e posso garantir que vamos viver cada pedaço da história que me trouxe até este dia. Dia 18 de Abril de 2026, a minha verdade estará aqui presente! Até já!", celebra o artista em comunicado.

Bilhetes: