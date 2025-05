A 14.ª edição do festival Cerveira ao Piano realiza-se a 4 e 5 de julho, com concertos de Lena d’ Água & Benjamim e de Miguel Araújo, revelou a Câmara de Vila Nova de Cerveira na quinta-feira.

“Sempre inovador e surpreendente, o arranque do Cerveira ao Piano 2025 acontece em duo, com a maior diva da Pop Portuguesa, Lena d’Agua, e o aclamado músico Benjamim”, descreve, em comunicado, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo.

De acordo com o município, o espetáculo agendado para as 22h00 de 4 de julho “assume-se como uma viagem pelas quase cinco décadas da prestigiada carreira da artista, cuja voz ocupa uma parte significativa da banda sonora das nossas vidas”.

Este concerto tem lugar no Palco das Artes.

No dia 5 de julho, sobe ao palco do Auditório Municipal “um dos melhores fazedores de melodias em Portugal”, indica a câmara, referindo-se ao “músico, cantor, compositor e letrista português, Miguel Araújo”.

O Cerveira ao Piano “é mais do que um festival, é uma celebração da música enquanto forma de encontro, de partilha e de identidade cultural", afirma o presidente da Câmara, citado na nota de imprensa

Esta é a 14.ª edição do festival, que esteve interrompido durante quatro anos, mas foi recuperado pelo atual executivo, eleito em 2021.

Na edição de 2024, o evento recebeu o cantor e guitarrista americano Micah P. Hinson, Pedro Burmester e Mário Laginha.