Pelo terceiro ano consecutivo a música vai invadir as Cortinas de São Francisco, na Fortaleza de Valença. Depois de duas edições com artistas como Gal Costa, Pedro Abrunhosa, Gisela João e Ana Moura, o Festival Contrasta está de volta.

O primeiro artista confirmado para edição de 2024 é o francês Manu Chao, em formato acústico. "Além da música, Manu Chao tem um papel bastante activo em movimentos de antiglobalização, carrega o activismo nas letras das suas músicas, como 'Clandestino' e 'Desaparecido', e inspira os ouvintes a lutar por um mundo mais justo", frisa a promotora.

Os bilhetes para o Festival Contrasta já estão disponíveis nos locais habituais. O valor do passe geral para os dois dias do festival é 20 euros e o bilhete diário pode ser adquirido por 15 euros. A partir do dia 1 de julho e até aos dias do festival, o passe geral passará a ter o valor de 25 euros e o bilhete diário de 20 euros.

O Festival Contrasta regressa a Valença nos dias 12 e 13 de julho.