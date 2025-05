Em comunicado, a Ritmos, organizadora do evento, explica que esta quarta edição se realiza nas Cortinas de São Francisco da Fortaleza de Valença e começa na sexta-feira, com o pop rock português e a “energia intemporal” dos Delfins.

Segue-se, também no primeiro dia do festival, a indie pop com uma “sonoridade sonhadora e tropical” dos Jovem Dionísio.

No sábado, sobe ao palco a indie rock/pop dos Capitão Fausto, “com letras introspetivas e poéticas, arranjos simples, mas cativantes”.

Fecha o festival Slow J, “o vanguardista da nova geração de artistas portugueses que mistura inovação e emoção nas suas produções, definindo o futuro do cenário musical nacional".

O valor do passe geral para os dois dias do festival é 20 euros e o bilhete diário pode ser adquirido por 15 euros, subindo, a partir de 1 de julho, para 25 e 20 euros, respetivamente.

A partir de quinta-feira, 29 de maio, os bilhetes ficam também disponíveis no posto de turismo e na Biblioteca Municipal de Valença.

A fortaleza de Valença é monumento nacional desde 14 de março de 1928 e encontra-se em processo de classificação como Património da Humanidade pela UNESCO.

A muralha tem uma extensão de muralha de 5,5 quilómetros e foi, ao longo dos seus cerca de 700 anos, a terceira mais importante de Portugal.