A segunda semifinal do Festival da Canção da RTP está marcada para este sábado, dia 4 de março. Na segunda ronda do concurso competem 10 canções e apenas seis se vão juntar aos temas apurados na primeira semifinal.

Na segunda semifinal, que também transmitida em direto na RTP1 a partir dos estúdios de Lisboa, competem “A festa” (Edmundo Inácio), “O Impossível” (The Happy Mess), “Enquanto é tempo” (Teresinha Landeiro), “Bandeiras” (Bandua), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Fim do mundo” (Inês Apenas), “Povo” (Ivandro), “World needs therapy” (Dapunksportif), “Funâmbula” (André Henriques/Lara Li) e “Tormento” (Voodoo Marmalade).

Ao todo, na final, a 11 de março, estarão em competição 13 canções, das quais será escolhida a que representará Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, agendado para maio em Liverpool, no Reino Unido.

A primeira semifinal

As canções "Encruzilhada", "Nasci Maria", "Viver", "Ai Coração", "Contraste Mudo", "Sapatos de Cimento" e "Endless World" vão disputar a final do 57.º Festival da Canção, que se realiza em 11 de março.

Os sete temas - de um total de 10 - foram conhecidos durante a primeira semifinal da competição, que decorreu no sábado à noite nos estúdios da RTP em Lisboa e foi transmitida em direto na RTP1.

Um dos temas, "Sapatos de Cimento" (Quim Albergaria/Esse Povo), foi apurado automaticamente para a final devido, segundo a RTP, organizadora do festival, a uma falha técnica na linha telefónica de votação da canção, à qual a estação televisiva indicou ser alheia.

Inicialmente, só seriam selecionadas seis canções na primeira semifinal.

A lista das primeiras canções finalistas fica completa com "Encruzilhada" (Churky), "Nasci Maria" (Cláudia Pascoal), "Viver" (SAL), "Ai Coração" (Mimicat), "Contraste Mudo" (You Can’t Win Charlie Brown) e "Endless World" (Neon Soho), esta última "salva" por votação telefónica do público.

Cinco temas foram escolhidos através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público).

"Antes de terminar cada semifinal, o televoto abre novamente por um curto período para os telespectadores poderem votar e escolher mais uma música para disputar a grande final. Serão assim 12 canções na final", explica o canal.

Em cada semifinal estarão a concurso 10 canções, sendo cinco apuradas para a final pelo sistema de votação habitual - metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público.

Este ano, a RTP convidou a comporem canções: André Henriques (vocalista dos Linda Martíni), April Ivy, Bandua, Bárbara Tinoco, Churky, Cláudia Pascoal, Dapunksportif, Ivandro, Jacinta, Neon Soho, Quim Albergaria (um dos bateristas dos PAUS), SAL, Teresinha Landeiro, The Happy Mess e You Can’t Win Charlie Brown.

Os cinco compositores escolhidos através de concurso são Edmundo Inácio, Inês Apenas, Mimicat, Moyah e Voodoo Marmalade.

A 57.ª edição do Festival da Canção irá decorrer em fevereiro e março de 2023, repartida, como habitualmente, em duas semifinais e final.

2.ª Semifinal (4 de março)

"Funâmbula" - Lara Li (autor André Henriques)

"Bandeiras" - Bandua

"Goodnight" - Bárbara Tinoco

"World Needs Theraphy" - Dapunksportif

"A festa" - Edmundo Inácio

"Fim do Mundo" - Inês Apenas

"Povo" - Ivandro

"Enquanto É Tempo" - Teresinha Landeiro

"O Impossível" - The Happy Mess

"Tormento" - Voodoo Marmalade

O tema vencedor irá representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, que irá acontecer em Liverpool, no Reino Unido, em maio de 2023. As duas semifinais estão marcadas para os dias 9 e 11 e a grande final para o dia 13.

A Ucrânia venceu, em maio, o 66.º Festival Eurovisão da Canção, em Turim, Itália, com o tema “Stefania”, interpretado pela Kalush Orchestra. Por ter vencido o concurso, a Ucrânia deveria ser no próximo ano o país anfitrião, tal como aconteceu em 2005 e 2017.

No entanto, em 17 de junho, a organização anunciou que aquele país não iria acolher o concurso em 2023, devido à invasão da Rússia.

A Ucrânia, como país vencedor deste ano, estará automaticamente classificada para a Grande Final em 2023, juntando-se aos chamados “Big Five”: França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.

A 66.ª edição do festival, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, incluía inicialmente 41 países, mas a EBU anunciou em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia, que a Rússia iria ficar de fora.

A vitória da Ucrânia, a terceira na Eurovisão, deveu-se essencialmente à votação popular, não tendo o Reino Unido, que venceu na votação dos júris nacionais, conseguido ultrapassar os 631 votos da Ucrânia, 439 deles dados pela votação popular.

Este ano, Portugal alcançou o nono lugar, uma posição que já tinha obtido em duas outras competições, com a canção “Saudade, Saudade”, composta e interpretada por MARO.