A artista portuguesa iolanda, vencedora do Festival da Canção 2024 e que conquistou o top 10 na edição de 2024 do festival da Eurovisão 2024, foi convidada para uma participação especial na primeira seminal do concurso, que decorrerá na arena St. Jakobshalle, em Basileia, Suíça.

A atuação está marcada para 13 de maio, durante a primeira semifinal no maior palco da Europa, e "promete ser um momento único, cuidadosamente preparado e que será desvendado em breve", destaca o comunicado.

"Estou muito feliz com o convite para regressar tão cedo a este palco que me deixou tantas saudades. Poder cantar para milhões de pessoas sempre foi o meu sonho e estou muito grata por poder fazê-lo uma vez mais", frisa iolanda.

A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção 2025 contará com as atuações dos representantes de Portugal, Albânia, Azerbaijão, Bélgica, Croácia, Chipre, Estónia, Islândia, Países Baixos, Noruega, Polónia, San Marino, Eslovénia, Suécia e Ucrânia.

A transmissão da primeira semifinal do festival da Eurovisão poderá ser vista em direto na RTP1, a partir das 20h00.