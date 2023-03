Mimicat vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, cuja final está marcada para 13 de maio em Liverpool, no Reino Unido. A final é antecedida por duas semifinais nos dias 9 e 11 de maio e Portugal está na primeira semifinal.

A cerca de dois meses do concurso, as casas de apostas online já mexem. Depois da vitória de Mimicat, Portugal estabeleceu-se no 26.º lugar no ranking do site Eurovisionworld, que reúne os dados das várias casas de apostas online do festival da Eurovisão.

Já a Suécia lidera o top. Loreen, cantora que venceu o concurso em 2012 com "Euphoria", vai representar o país com o tema "Tattoo". A Finlândia, com "Cha Cha Cha", dos Käärijä, ocupa o segundo lugar, seguida pela Ucrânia (de Tvorchi - "Heart of Steel").