GAMA WNTD marca o início de uma nova era com “Saudade”, single que celebra o amor que resiste à distância. A canção já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Escrevi ‘Saudade’ para quem já amou ou ainda ama à distância, para quem sente falta de alguém que era tudo e hoje não está presente. É sobre aquela vontade de voltar a ver, de dizer ‘ainda estás aqui, mesmo longe’. A distância separa corpos, mas não corações. O tema ‘Saudade’ é recordar que o amor verdadeiro nunca se perde — só espera", destaca o artista em comunicado.

No tema, GAMA canta sobre "o vazio da ausência, o peso da memória e a esperança do reencontro". "Ao longo do tema, o artista reflete sobre o impacto das escolhas e a culpa das mesmas, equilibrando-se entre o arrependimento e o desejo de reconciliação: 'Sem ti não há casa nem abrigo que proteja do perigo ou desta tempestade'", resume a Universal Music Portugal.

Segundo a editora, "o single representa o início de um novo ciclo para o artista, reconhecido pela autenticidade das suas palavras e pela capacidade de transformar experiências pessoais em canções que falam diretamente ao coração do público".