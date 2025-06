O julgamento criminal de Sean "Diddy" Combs está na sua sexta semana de depoimentos — e o interesse entre influencers e YouTubers continua a crescer, com personalidades da internet a esgotar o tribunal federal de Manhattan para transmitir ao vivo os seus testemunhos sobre o que está a acontecer.

Todos os dias, a mesma rotina: criadores de conteúdo em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube misturam-se com organizações tradicionais de comunicação social enquanto montam tripés de telemóvel e encenam os seus espetáculos, transmitindo as suas opiniões polémicas com entusiasmo.

O julgamento de Combs, outrora um titã da indústria musical que pode ser condenado à prisão perpétua se for condenado por tráfico sexual e extorsão, não pode ser transmitido. O tribunal federal não permite a entrada de câmaras, computadores, telemóveis ou mesmo fones de ouvido sem fio.

Portanto, além dos muitos jornalistas que cobrem o julgamento, influencers entram e saem do tribunal ao longo do dia para relatar o processo, ponto por ponto, deixando e recolhendo sistematicamente os seus instrumentos eletrónicos junto da segurança.

Uma mulher, conhecida pelo nome "KealoHalika" no TikTok, disse que conquistou cerca de 10.500 seguidores nos dois primeiros dias de depoimentos; a sua conta conta agora com 40.500.

"Foi uma loucura", disse à France-Presse (AFP) do lado de fora do tribunal. "Foram muitas mudanças. Definitivamente, mudou a minha vida."

Combs está preso e não entra nem sai do tribunal publicamente. Mas alguns dos participantes e testemunhas de elevado perfil fazem-no, incluindo membros da família do magnata da música e figuras como Kid Cudi, o rapper que testemunhou que a comitiva de Combs incendiou o seu carro.

Estas chegadas e saídas, ao estilo paparazzi, são um chamariz para os criadores de conteúdo, que, por sua vez, alimentam os seus seguidores.

A breve aparição de Kanye West (Ye) para dar o seu "apoio" a Combs no meio do processo foi um verdadeiro deleite para ser relatado 'online'.

Donat Ricketts, um artista de 32 anos de Los Angeles, era um frequentador assíduo dos julgamentos de Tory Lanez e A$AP Rocky na Califórnia.

Ele disse à AFP que ganha entre oito e dez mil dólares por mês (6,96 a 8,69 mil euros, à cotação do dia), inclusive através do programa de receita publicitária do YouTube e de doações de fãs.

"Esta é a primeira vez que viajo para outro estado para cobrir um caso", disse o criador de conteúdo com cerca de 50 mil subscritores no YouTube.

"Parece que estou de férias, além de poder trabalhar e ganhar dinheiro com o YouTube."

Ricketts não estudou jornalismo, mas acredita que a sua "personalidade marcante" e a sua capacidade de se relacionar com os espectadores 'online' o diferenciam.

"Este caso é o ponto de viragem em que a comunicação social tradicional sabe que os 'jornalistas independentes' são uma força para ser reconhecida", disse.

"Narrativa pessoal"

De acordo com um estudo do Pew Research Center de 2024, um em cada cinco norte-americanos recebe notícias de influencers 'online'; para pessoas com menos de 30 anos, a proporção salta para 37%.

Reece Peck, professor de comunicação política e jornalismo na Universidade da Cidade de Nova Iorque, chamou a competição entre criadores de conteúdo de "darwiniana".

"Eles têm muito medo de perder a sua clientela ou o seu público. E, com essa lógica de que se precisa criar conteúdo constantemente, o ciclo de notícias é uma fonte de material muito atraente", disse à AFP.

E o julgamento Combs é uma mina, disse ele: "É sexo, é violência e é celebridade."

Emilie Hagen esclarece que tem a licenciatura em jornalismo, mas atualmente publica pelo Substack, além de colocar conteúdo no Instagram e no TikTok.

"Estou lá todos os dias, fornecendo atualizações bem-humoradas", disse à AFP sobre o julgamento de Combs.

Dezenas de meios da comunicação social tradicional estão a acompanhar e a analisar o julgamento. Mas Hagen disse que "consegue aprofundar temas que eles não têm permissão para explorar".

"Não preciso limitar-me à recapitulação diária", disse. "Posso inserir uma narrativa pessoal."

Muitos dos seus vídeos mais produtivos são de "minha interação com todas as pessoas excêntricas que aparecem para o julgamento do lado de fora do tribunal", acrescentou.

Hagen disse que conquistou 12 mil seguidores a mais no Instagram e 10 mil no TikTok desde o início do processo.

Conta que alguns fãs fizeram doações, o que recentemente lhe permitiu contratar um "assistente de fila".

Para entrar na sala principal do tribunal, ao contrário das salas esgotadas com transmissões de vídeo do julgamento, pode ser necessário chegar durante a noite ou no dia anterior, e muitos influencers, juntamente com meios como o canal ABC News e o jornal The New York Times, contratam pessoas para guardar o lugar.

Mas mesmo com a enxurrada de atualizações de notícias dos meios de comunicação e fluxos de conteúdo de influencers, algumas pessoas ainda querem ver o julgamento pessoalmente.

Val Solit, uma professora de Los Angeles de férias em Nova Iorque, compareceu ao julgamento depois de almoçar na vizinha Chinatown com o seu parceiro.

"Gosto de crimes e dramas", disse à AFP, comparando a agitação ao julgamento de O.J. Simpson nos anos 1990. "Foi fascinante vir e assistir."

"Está a fazer-se história".