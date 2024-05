O festival abre no 30 de junho, às 18h00, com a diretora artística do certame, Teresa da Palma Pereira, que vai interpretar peças de Mozart, Chopin, Liszt, Albéniz, Tchaikovski e Rimsky-Korsakov.

A segunda atuação do certame oeirense, no dia 7 de julho, é a da sul-coreana Yeol Eum Son, que vai tocar obras de Paderewski, Weissenberg, Gulda e Wild.

No dia 14 de julho, toca o israelita Yoav Levanon, com um programa composto por peças de Bach, Chopin, Hamelin e Liszt.

A penúltima atuação do certame, no dia 21 de julho, é da pianista russa Yulianna Avdeeva, que vai interpretar Chopin e Liszt.

O pianista polaco Piotr Anderszewski encerra o festival, no dia 28 de julho, às 18h00, tendo um programa constituído por Beethoven, Szymanowski, Bartok e Bach.

O pianista deve regressar a Portugal no próximo ano, estando agendado um recital, já esgotado, no próximo 17 de fevereiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, que o apresenta como “um dos mais marcantes músicos da sua geração”.