“Temos atividades para os mais jovens, para os menos jovens e para os muito pequeninos, porque haverá atividade infantil ao longo dos dias”, disse à Lusa a vereadora da Juventude, Rita Batista.

“Este é um festival que pretende agregar”, reforçou.

Criado pela Câmara Municipal em 2015, o festival foi pensado para os jovens, mas ao longo dos anos a organização foi acrescentando pontos ao programa para atrair pessoas de outras idades, tornando o evento cada vez mais intergeracional e inclusivo, segundo a autarca.

Este ano, a tarde de 11 de agosto contará com o “Há Fest! Kids”, com momentos para as crianças, na Avenida General Silveira, junto ao cineteatro.

Nesse dia haverá ainda atividades de insufláveis de “slide and splash” e uma festa na piscina, para todos os públicos.

Ao longo dos dias, a cidade vai encher-se de animação, começando com a praça da restauração e as suas esplanadas, na Alameda Teixeira de Pascoaes, cada vez mais o ponto de encontro diário da população e dos turistas que visitam Amarante, sobretudo à noite, no mês de agosto, contando com animação de DJs e outros artistas, incluindo bandas locais.

Nas noites de sexta-feira, a ponte de São Gonçalo transforma-se em pista de dança, com som e luz e atuação de Djs e outros artistas convidados.

No “Há Fest”, também não costumam faltar os momentos de ‘stand-up comedy’, este ano com Ana Arrebentinha, no dia 09, em Vila Meã, e Francisco Meneses, em Amarante, no dia 15.

Do lado dos grandes concertos musicais, destacam-se os espetáculos de Plutonio, no dia 14, no Parque Ribeirinho, e no dia 10, Maninho, no mesmo espaço.

O programa terminará com o “Amarante Night Run”, a 18 de agosto, o último dia do festival, momentos de atletismo ou caminhada, à noite, pelas ruas da cidade (cerca de cinco quilómetros) que costumam atrair milhares de participantes.

Antes disso, no cineteatro, às 18:00, subirá à cena a peça de teatro “Pinóquio”, também dirigida a todos os públicos.