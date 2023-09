O Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso está de regresso, após um interregno de cinco anos, decorrendo de 18 a 22 de outubro com uma programação marcada pela inclusão de novas linguagens artísticas, em diálogo com o instrumento.

Durante cinco dias, na Fábrica de Santo Thyrso, a cidade será, nas palavras do diretor artístico, Oscar Flecha, um local de “convergência de artes” em torno de “um evento pensado para ser verdadeiramente cultural”, lê-se no comunicado da Câmara Municipal.

O programa, pensado em torno do tema “Retornos”, arranca com a estreia mundial de uma obra musical dedicada a Santo Tirso, da autoria de Johannes Moller, compositor e guitarrista distinguido, em 2010, com o mais prestigiado prémio internacional de guitarra – o Concert Artist Competition Guitar Foundation of América, destaca a nota de imprensa.

Ainda no dia 18, será a estreia mundial do documentário “A Cidade da Guitarra”, da autoria do realizador e músico Joaquim Pavão enquanto à noite Tom Ibarra abrirá o ciclo de cinco concertos do festival.

No dia seguinte, subirá ao palco do festival o Dublin Guitar Quartet, descrito como o primeiro quarteto de guitarra clássica inteiramente dedicado à música original enquanto a noite de sexta-feira está reservada para os La Chimera, um versátil ensemble constituído por artistas de diferentes nacionalidades, continentes e influências culturais.

Os portugueses Indigo Quintet sobem ao palco, no dia 21, juntamente com o ator galego Quico Cadaval, para apresentarem um espetáculo exclusivo, propositadamente criado para o Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso.

A última noite, a 22 de outubro, voltará a “provocar” uma fusão artística, com a atuação do Duo Arsis, um dueto de guitarras, e o improvável improviso da artista têxtil Guida Fonseca. Nos seus trabalhos mais recentes, os portugueses Nuno Jesus e João Robim – que formam o Duo Arsis – têm gravado repertório inédito no meio, com recurso a guitarra clássica de oito cordas, no qual se incluem obras de Shostakovich, Chopin, Debussy e Schumann.

Além dos concertos, haverá ‘masterclasses’ de guitarra clássica, orientadas por Johannes Moller, nos dias 19 e 20, e dirigidas ao público escolar e ao público em geral, orientadas por João Robim (Duo Arsis) e Guida Fonseca.