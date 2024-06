O MEO Kalorama regressa ao Parque da Bela Vista no final de agosto e o cartaz já está fechado. As últimas confirmações foram anunciadas esta terça-feira, 25 de junho, numa conferência de imprensa no Cais das Colunas, em Lisboa.

Entre as novidades contam-se vários artistas do Palco Panorama, inteiramente dedicado à música de dança e que este ano inclui diversos nomes LGBTQ+. Cheriii, DJ Python, DJ Lambo, Kampire, Yizhao, Kiddy Smile, Ketiov, CC:DISCO! e Cormac completam o cartaz.

De volta ao festival, a iniciativa Chelas é o Sítio, projeto com a assinatura do músico Sam the Kid, recebe mais uma vez uma mostra de artistas do bairro. Muleca XIII, natural do Rio de Janeiro mas a viver em Portugal há vários anos, Vilson, Landzs e Brisa foram os nomes anunciados.

Outra novidade revelada, o Palco Lisboa homenageia a capital e vai receber Loyle Carner, ⁠English Teacher, ⁠Glockenwise, ⁠Yves Tumor, Jalen Ngonda e Nation of Language, entre outros.

Além dos nomes anunciados esta terça-feira, a terceira edição do MEO Kalorama conta com Burna Boy, RAYE, Massive Attack, Sam Smith, LCD Soundsystem, The Smile, Peggy Gou, Jungle, The Kills, Ana Moura, Fever Ray, Gossip, Filipe Catto, Olivia Dean, Emmy Curl, Unsafe Space Garden, Soulwax, Bandalos Chinos, Cláudia Pascoal, dEUS, Luiza Lian e Moonchild Sanelly, entre outros.

A organização anunciou ainda uma parceria com o navegante®, através da qual os detentores deste cartão vão poder usufruir de um desconto de 5 euros na aquisição dos bilhetes diários e de 25 euros no passe de três dias para o festival. Esta parceria entrará em vigor no dia 4 de julho.

O MEO Kalorama renovou também a sua parceria com o Lisboa Camping, que disponibiliza Camping e Bungalows com várias opções de alojamento. Para usufruir, basta aceder a https://lisboacamping.com/ e apresentar os seguintes códigos promocionais: para tenda de campismo o código KALORAMACAMP; para bungalow o código KALORAMABUNGALOW.

À semelhança do que aconteceu em 2023, nesta edição há a possibilidade de alojamento em Glamping - DOMO Camp. Todas as ofertas são complementadas por um serviço gratuito de shuttles entre o Lisboa Camping e o recinto do festival.

MÚSICA, ARTE E SUSTENTABILIDADE

Em 2023, o MEO Kalorama conseguiu reduzir em 40% o plástico e em 7% o consumo de gasóleo relativamente à sua edição de estreia.

Em 2024, a Last Tour, promotora do MEO KALORAMA, "consolida os três pilares do festival, Música, Arte e Sustentabilidade, honrando a distinção com a prestigiada certificação B CORP, que atesta o seu compromisso com a comunidade e o planeta, em linha com a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", garante em comunicado.

Uma das novidades é a área BALORE, "um espaço, um ponto, um lugar Semente, Sustentável, Seguro, Social e cheio de propósito para visitar no MEO Kalorama, onde cada um poderá obter informação sobre os valores e compromissos do festival com causas ambientais e sociais", acrescenta.

Ponto PÚRPURA - Informação sobre a prevenção e denúncia de assédio e violência sexista

Ponto ARCO ÍRIS - Informação sobre o compromisso do MEO Kalorama com o movimento LGBTQ+

Ponto VERDE - Informação sobre as medidas ambientais do MEO Kalorama

Ponto ACESSIBILIDADE- Informação sobre as áreas de acessibilidade do festival

Ponto INCLUSÃO - Informação sobre as colaborações e alianças com projetos sociais e comunitários em que o MEO Kalorama participa