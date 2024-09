No último dia do MEO Kalorama, o SAPO Mag perguntou aos espectadores que nomes gostaria de ver na próxima edição do festival, já confirmada para 2025 no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Veja o vídeo.

