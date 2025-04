Há novidades para a edição de 2025 do MEO Kalorama. Esta quinta-feira, 3 de abril, a organização anunciou 20 novas confirmações, o alinhamento do cartaz por dias e apresentou os projetos de arte e sustentabilidade.

Royel Otis, Sevdaliza, Helena Hauff, 2manydjs, Noga Erez e David Bruno estão entre os novos artistas anunciados para a quarta edição do festival, que se realiza nos dias 19, 20 e 21 de junho no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

"Em 2025, a construção do lineup do MEO Kalorama volta a estar assente nos pilares da diversidade, representatividade e inclusão. Entre as novas confirmações reveladas para a quarta edição do festival, destacam-se vários nomes internacionais que são pontas de lança na nova música emergente, artistas nacionais que têm feito a música portuguesa alcançar novos patamares e ainda a oferta de música eletrónica do Palco Panorama Lisboa, que este ano volta a apresentar-se como um dos pontos fortes do lineup", destaca a organização.

Sevdaliza

No primeiro dia do festival, que conta com Pet Shop Boys e Father John Misty como cabeças de cartaz, Sevdaliza promete viajar pelos temas mais marcantes da sua carreira e apresentar as mais recentes novidades, incluindo "Alibi", single que lançou em colaboração com Pablo Vittar e Yseult e que se tornou no seu maior êxito até à data.

Já a 20 de junho, os Heartworms, projeto de Josephine Orme, vão apresentar o seu álbum de estreia, editado em fevereiro, no Parque da Bela Vista. A banda junta-se aos já confirmados FKA twigs, Azealia Banks, Róisín Murphy, Scissor Sisters, Boy Harsher.

No terceiro dia do MEO Kalorama 2025 - os Royel Otis juntam-se a Damiano David, Jorja Smith e BADBADNOTGOOD. O duo australiano formado por Royel Maddell e Otis Pavlovic conquistou fãs com o lançamento do álbum "PRATTS & PAIN", que conta com o single “Oysters In My Pocket”, e ainda versões de “Murder On The Dancefloor”, de Sophie Ellis-Bextor, e “Linger”, de The Cranberries, que se tornaram virais.

Noga Erez também é uma das novidades para o último dia do festival. A cantora israelita vai apresentar o seu mais recente disco, " The Vandalist", editado em 2024.

PALCO PANORAMA LISBOA

2ManyDjs

No Palco Panorama Lisboa, a música eletrónica vai estar no "centro da equação com 13 propostas para a pista de dança que representam uma programação versátil, onde há espaço para todo o tipo de batidas".

No dia 19 de junho, os 2manydjs são os cabeças de cartaz do palco, que vai receber também Kierastoboy, Roi Perez e Olof Dreijer, DJ e produtor sueco que faz parte do duo The Knife.

No segundo dia, Helena Hauff, um dos nomes fortes da techno alemã, traz a Lisboa o seu som mais obscuro e minimalista, e junta-se à já confirmada Kelly Lee Owens e às novas entradas Identified Patient e Viegas, DJ nacional que é presença assídua nos clubes lisboetas.

No último dia de festival, a festa volta a terminar às três da manhã com Anish Kumar, o português Bernardo Vaz, Daniel Avery, Jennifer Cardini e Ryan Elliott.

ARTISTAS NACIONAIS

Músico David Bruno faz pausa para “deixar salgar” ideias até regresso

São vários os artistas nacionais que se juntaram ao cartaz da quarta edição do MEO Kalorama. David Bruno, que se autointitula como “um indivíduo de Gaia que faz pela vida”, e Capital da Bulgária vão subir ao palco do festival no primeiro dia, a 19 de junho. Já CARLA vai apresentar o seu "R&B alternativo" no terceiro e último dia.

CHELAS É O SÍTIO

Em 2025, o MEO Kalorama vai continuar a "abraçar a comunidade que todos os anos acolhe o festival e, através da colaboração com o projeto Chelas é o Sítio, da autoria de Sam The Kid, estreita a sua relação com os artistas locais".

Este ano, serão os artistas Kriativu Jam, projeto que junta a cultura e os ritmos de Cabo Verde com a energia única de Lisboa, e a rapper, cantora e compositora Cíntia a subir ao palco do festival em representação da comunidade local.

Os bilhetes diários para o MEO Kalorama já estão disponíveis nas Lojas MEO e com o preço exclusivo de 35 euros até 11 de abril. O passe geral continua à venda por 105 euros em meokalorama.pt, lojas MEO e nos locais habituais.

CARTAZ MEO KALORAMA 2025:

19 de junho

Pet Shop Boys, Father John Misty, The Flaming Lips playing ‘Yoshimi Battles The Pink Robots’, L’Impératrice, Sevdaliza, Capital da Bulgária, Cara de Espelho, David Bruno, Kriativu Jam by Chelas é o Sítio

PANORAMA LISBOA: 2manydjs (DJSET), Kierastoboy, Olof Dreijer, Roi Perez

20 junho

FKA twigs, Azealia Banks, Róisín Murphy, Scissor Sisters, Boy Harsher, MAQUINA., Model/Actriz, Best Youth, Heartworms, Cíntia by Chelas é o Sítio

PANORAMA LISBOA: Helena Hauff, Identified Patient, Kelly Lee Owens, Viegas

21 junho

Damiano David, Jorja Smith, BADBADNOTGOOD, Royel Otis, BRANKO, Noga Erez, Jasmine.4.t., Yakuza, CARLA,

PANORAMA LISBOA: Anish Kumar, Bernardo Vaz, Daniel Avery, Jennifer Cardini, Ryan Elliott

ARTE NO MEO KALORAMA

Ornatos Violeta créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

A Arte é um dos pilares fundamentais do MEO Kalorama, e tem sido desenvolvida de edição para edição em colaboração com a UNDERDOGS. Este ano, o coletivo ficou novamente responsável pela decoração dos palcos do festival e convidou dois artistas transformarem os palcos.

O Palco MEO será trabalhado pelos Openfield, um grupo de cinco artistas locais do Porto, que trabalham arte e tecnologia de forma a criar experiências inovadoras e emersivas. "No palco principal do MEO Kalorama, vão criar uma instalação que interage com a luz do dia e o escuro da noite, revelando durante o dia a componente física da obra — uma instalação de lonas que explora textura e forma — que ganha uma nova dimensão durante a noite, sendo iluminada e transformada por várias camadas de luz, criando um diálogo constante entre o material e o imaterial", destaca a organização.

Já o Palco San Miguel ficará a cargo de Malibu Ninjas, uma dupla de artistas multidisciplinares de Lisboa que, sempre com um tom humorístico, celebram a vida e questiona a condição humana. "Nesta edição, vão transformar o Palco San Miguel numa tela viva em que exploram a forma como nos temos vindo a relacionar com a música ao longo do tempo, da mestria da criação de instrumentos à experiência tátil do vinil, passando pela ascensão dos CDs e a revolução do streaming, capturando assim a jornada emocional e cultural do som", explica o comunicado.

MEO KALORAMA E A SUSTENTABILIDADE

MASSIVE ATTACK créditos: TOMÁS SOARES NOGUEIRA

Em 2025, o MEO Kalorama pretende consolidar "a sustentabilidade como um dos seus principais pilares e preocupações". "A nível de sustentabilidade, a edição de 2024 foi um sucesso absoluto, com menos 16% de plástico produzido, 78% dos resíduos reciclados, menos 90% de emissões associadas ao consumo de gasóleo, 2000 refeições doadas, 40 residentes empregados e um impacto direto na comunidade avaliado em 87 mil euros", destaca a organização.

Nesta edição, o festival apresenta novas iniciativas, que visam a redução de emissões de carbono (uso de plataforma para o público calcular a pegada carbónica da sua deslocação, de forma a sensibilizar e educar para as melhores escolhas; uso de combustível HVO, que reduz em 90% as emissões de GEE), e a inclusão e acessibilidade (aumento da plataforma de mobilidade condicionada no Palco MEO, com espaços diferenciados por tipo de apoio necessário; atendimento em Língua Gestual Portuguesa; audiodescrição de mais espaços para além dos concertos; serviço gratuito de acompanhantes para quem quer vir sozinho ao festival).

Já o Espaço BALORE manterá a sua presença no recinto, de forma a dar a conhecer e aprofundar o compromisso com as causas sociais e ambientais do festival.