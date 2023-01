Este festival, cujo programa foi hoje anunciado, é uma iniciativa da Associação Porta-Jazz, que propõe 17 concertos e o encontro de 70 músicos e artistas entre 3 e 5 de fevereiro no Teatro Rivoli.

No entanto, a abertura oficial do 13.º festival será no novo espaço multidisciplinar da associação, na Praça da República, com um concerto do Ensemble Porta-Jazz/Robalo.

Este sexteto reúne músicos ligados a duas associações que dão nome ao grupo, contando com Nazaré da Silva (voz), Bernardo Tinoco (saxofone), Gil Silva (saxofone), Duarte Ventura (vibrafone), Pedro Molina (contrabaixo) e Eduardo Dias (bateria).

Na abertura, serão ainda inauguradas instalações sonoras de Nuno Trocado, Sofia Sá e Susana Santos Silva.

Da programação anunciada, destaque para o pianista Miguel Meirinhos, "figura de proa da nova geração do jazz portuense", que estreará uma encomenda do festival, e para duas atuações que resultam de residências artísticas: Uma do Coletivo OSSO/Porta-Jazz e outra da cantora Inês Malheiro, que apresentará o projeto de música livre "Liquify, Spread and Float".

Haverá ainda concertos dos pianistas Carlos Azevedo e Pedro Neves ou do guitarrista Eurico Costa.

O festival propõe ainda dar a conhecer "o que de mais atual se faz no jazz europeu", nomeadamente com o trio suíço Wabjie ou com o duo polaco Alfons Slik, composto pelo pianista Grzegorz Tarwid e pelo baterista Szymon Pimpon Gasiorek.

Ao final de cada um dos três dias do festival, o Café Rivoli recebe pequenas atuações das escolas de música Art’J – JOBRA, ESMAE e Conservatório de Músicas do Porto, e 'jam sessions' "com os músicos do festival e toda a comunidade".