Os concertos vão acontecer entre 2 e 4 de fevereiro no teatro Rivoli, mas a abertura será na véspera, a 1 de fevereiro, no Espaço Porta-Jazz, acolhendo Pedro Molina, que vai apresentar o álbum “À Procura” em formato quarteto, com três jovens músicos portugueses: Miguel Meirinhos, Hugo Ferreira e Gonçalo Ribeiro.

A 14.ª edição do festival foi pensada sob o lema “Um multiverso de jazz e criação” e alguns dos concertos resultam de parcerias com a associação lisboeta Robalo, a associação suíça AMR, o festival austríaco Bezau Beatz e a plataforma lituana Improdimensija.

É o caso, por exemplo, do concerto “How Noisy Are The Rooms?”, do trio Almut Kühne, Joke Lanz e Alfred Vogel, a 3 de fevereiro, numa escolha com o festival austríaco Bezau Beatz.

Com a Robalo, o festival propõe, também no dia 3, um concerto de um decateto com músicos das duas associações, que vão apresentar composições originais arranjadas pelo pianista e compositor austríaco Hans Koller.

O festival é também “uma montra dos conteúdos musicais editados” com o selo Carimbo da associação, “que contam a história de mais de uma década de jazz no Porto”.

Um dos álbuns a apresentar, no dia 2, será “Sonic Alchemy Suprema”, do trio de percussão Alma Tree, formado por Bob Moses, Pedro Melo Alves e Vasco Trilla.

Nesse dia à tarde, haverá, também no Rivoli, uma ‘masterclass’ do baterista norte-americano Bob Moses (que se apresenta como Ra Kalam Bob Moses).

Outro dos destaques no festival é a apresentação ao vivo, no dia 3, do 100.º álbum do catálogo Carimbo,"River Creatures", do multi-instrumentista cubano Hery Paz, acompanhado de Nate Wooley e Tom Rainey.

Nesta edição, o festival abre espaço para um concerto para famílias intitulado “Diversão/Improvisação”, a 4 de fevereiro, pensado para crianças entre os 3 e os 10 anos.

A cada noite, o festival termina no TMP Café com a participação de combos de jazz de escolas de música do Porto.

Toda a programação ficará disponível em portajazz.com.