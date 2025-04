Artistas como Underworld, The Blaze, Nina Kraviz, Jeff Mills, Marcel Dettmann e Max Cooper atuam entre hoje e domingo no Parque Eduardo VII, no âmbito do festival Sónar Lisboa 2025, que junta música, criatividade e tecnologia.

Na 4.ª edição, o festival “vai ligar grandes nomes do panorama internacional com as micro cenas locais mais emocionantes, num programa com cerca de cinquenta apresentações, para celebrar o presente e descobrir o futuro da música eletrónica e a da cultura do clube”, de acordo com a organização.

O Sónar Lisboa 2025 congrega “dois festivais num só”: o Sónar by Day, no sábado e no domingo, e o Sónar by Night, hoje e no sábado.

No Sónar by Day as atuações dividem-se por três palcos, dois ao ar livre e um fechado, já o Sónar by Night “oferece uma experiência ‘clubbing’ completa num único palco”.

O cartaz é encabeçado por “figuras maiores” como The Blaze, Modeselektor, Underworld, Nina Kraviz, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Jeff Mills, Jennifer Cardini e os novos espetáculos “EXHIBIT” de Anetha, “My Own Shadow” de Marcel Dettmann e “Lattice 3D/AV” de Max Cooper.

Entre os “artistas emergentes” incluídos no cartaz contam-se KI/KI, Héctor Oaks, Or:la, Gabber Eleganza com “The Hakke Show”, ISAbella, Clementaum, Dee Diggs, BASHKKA, Ogazón, JASSS, Valesuchi, RHR, NOIA e Josh Caffé

Além disso, há também uma parte da programação a cargo das editoras e coletivos Príncipe x TraTraTrax, Dengo Club e Enchufada, “que ligará o vibrante underground de Lisboa com cenas de todo o mundo” e inclui artistas como Lua de Santana, DJ Firmeza, Nick León, Mu540, San Farafina, Bitter Babe, Pedro da Linha e DJ Lycox.

O programa do Sónar+D, a vertente do festival dedicada às tecnologias criativas, inclui três ‘masterclasses’ - dos artistas digitais Boldtron, da dupla de artistas visuais Hamill Industries e da curadora Kaitlyn Davies, juntamente com o tecnólogo criativo Brian Wong – hoje.

O Sónar Lisboa “dá início à temporada Sónar de 2025, que depois levará o melhor da música eletrónica ao Sónar Istambul, nos dias 9 e 10 de maio, antes da 32.ª edição do Sónar Barcelona, nos dias 12, 13 e 14 de junho”, que conta com o músico e produtor português Branko está entre os artistas confirmados.

O festival Sónar realiza-se desde 1994 em Barcelona e chegou a Lisboa em 2022.