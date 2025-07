Pen drives que continham músicas inéditas de Beyoncé, bem como planos de concertos, foram roubados de um carro em Atlanta na semana passada, informou a polícia na segunda-feira, e um suspeito continua em fuga.

Os itens foram roubados de um carro alugado usado pelo coreógrafo da cantora norte-americana e uma dançarina a 8 de julho, dois dias antes de a estrela pop iniciar a etapa de Atlanta da sua digressão "Cowboy Carter", de acordo com um relatório do registo da polícia.

O coreógrafo Christopher Grant, de 37 anos, disse à polícia que, ao regressar ao carro, encontrou o vidro traseiro partido e a sua bagagem roubada.

Dentro do carro, havia várias pen drives que "continham músicas com marca d'água, algumas músicas inéditas, planos de gravação para o espetáculo e litas de canções anteriores e futuras", de acordo com o relatório.

Também faltavam um laptop, auriculares e várias peças de roupa de marca.

A polícia investigou uma zona onde o computador e os fones de ouvido emitiram sinais de localização, mas o relatório não mencionou nenhum item recuperado.

Em comunicado, a polícia de Atlanta informou que um mandado de prisão foi emitido para um suspeito não identificado, que permanece em fuga.

Beyoncé fechou as suas quatro noites de concertos em Atlanta na segunda-feira e terminará a digressão "Cowboy Carter" no final de julho em Las Vegas.

Ela começou em abril, após a artista conquistar o seu primeiro Grammy de Álbum do Ano com o disco de música country que deu nome à digressão.