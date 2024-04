O lançamento foi anunciado na passada sexta-feira, 12 de abril, por James, que interpreta o tema (que pode ser ouvido aqui).

"Primrose Hill está aqui! Estou muito animado por compartilhar minha última música, coescrita com meu querido amigo Sean Ono Lennon", escreveu no Instagram, ao lado de uma selfie dele e do filho de John Lennon.

O nome da canção é uma referência ao bairro londrino do mesmo nome, onde muitas estrelas, incluindo Paul McCartney, possuem residências.

A canção apresenta ecos melancólicos e a influência das duas estrelas do grupo de Liverpool é nítida.

"Se fecharem os olhos, ouvem as mesmas vozes", disse um fã no Instagram, em referência a John Lennon (falecido em 1980) e Paul McCartney.

"Nunca pensei que ouviria uma nova canção de Lennon/McCartney em 2024", comenta outro.

Seguindo os passos familiares, James McCartney, de 46 anos, e Sean Ono Lennon, de 48, abraçaram carreiras musicais, o primeiro colaborando com frequência nos álbuns do pai.