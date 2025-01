O apelido Lennon não engana, mas Julian, o filho mais velho do ex-Beatle e de Cynthia Powell, não tem informação privilegiada sobre as novidades relacionadas com os 'Fab Four'.

Em entrevista ao The Guardian sobre o seu mais recente livro de fotografias ("Life’s Fragile Moment"), o britânico confessou que fica a par das novidades sobre a banda britânica "ao mesmo tempo que toda a gente". "Não faço parte do núcleo duro - nunca fiz", frisou.

"Quando o meu pai saiu de casa, quando tinha entre três e cinco anos (foi um processo gradual), éramos só eu e a minha mãe, e não tínhamos qualquer ligação aos Beatles ou ao meu pai. Visitava-o de vez em quando, mas estávamos completamente de fora. Sou grato por me dar tão bem com o Sean [filho de John Lennon e Yoko Ono] — somos grandes amigos, e ele conta-me o que pode, mas as coisas relacionadas com os Beatles são bastante secretas", contou Julian Lennon ao jornal inglês.

Apesar de "ficar de fora", o britânico fica sempre entusiasmado com as novidades: "Não fico chateado com isso. Prefiro ficar entusiasmado e impressionado com o que eles fizeram e continuam a fazer. Como fã, sou tão curioso quanto qualquer outra pessoa, embora às vezes me pergunte: como é possível que ainda haja mais um filme dos Beatles?".