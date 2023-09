A relação dos Florence and the Machine com Portugal já é longa e, a cada concerto, é fortalecida - a banda estreou-se em solo nacional em 2010, com um espetáculo na Aula Magna, em Lisboa. Quase 15 anos depois do primeiro concerto, a base de fãs cresceu (e muito) e Florence Welch retribuiu (mais uma vez) todo o carinho que recebe.

Recentemente, a banda cancelou vários concertos - Open Air, na Suíça, e Rock en Seine, em França - devido a um problema de saúde da vocalista. Os portugueses ficaram assustados com as notícias, mas o final foi feliz: há uma semana, Florence confirmou que o concerto desta sexta-feira, dia 1 de setembro, no MEO Kalorama, se mantinha de pé.

"Peço desculpa por ter cancelado os últimos concertos (...) Os meus pés estão bem [referência a outro problema de saúde que motivou o adiamento de uma digressão no Reino Unido], tive uma cirurgia de urgência devido a motivos que ainda não me sinto confortável a revelar, mas que me salvou a vida", contou a artista em comunicado.

À hora marcada, soaram os primeiros acordes de “Heaven Is Here” no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Vestida com um longo vestido preto, Florence foi recebida em clima de euforia total pela multidão - a artista e a sua banda também não fazem a coisa por menos , entregando-se desde o primeiro segundo.

"King", “Ship to Wreck" e "Free" abriram a noite carimbada por aplausos e uma histeria coletiva à medida da música da britânica. O desfile de canções continuou com "Hunger", "Dream Girl Evil" e "Prayer Factory", com as doses de sorrisos e lágrimas a multiplicarem-se a cada verso.

"Estava a sentir-me frágil mas depois de chegar aqui senti-me curada. Senti que queria ter alguém a segurar-me a mão ao longo de todo este concerto e tenho uma amiga, que já atuou neste festival, que disse que vinha cantar esta música comigo e me dava a mão", disse a cantora antes de chamar a palco Ethel Cain para “Morning Elvis”. Horas antes, as duas tinham-se cruzado no palco San Miguel.

Depois do momento de partilha com a amiga, chegou um dos primeiros momentos mais celebrados da noite: ao som de “You Got the Love”, a banda e festivaleiros cantaram sem pensar no amanhã.

"Choreomania" e "Kiss With a Fist" continuaram a embalar a multidão, que se preparava para o grande ritual que marca dos espetáculos dos Florence and the Machine: em “Dog Days Are Over”, a britânica pediu ao público para guardar os smartphones e viver o momento.

“Olhem em volta e digam às pessoas com quem vieram que as adoram e que têm saudades delas", pediu a artista e o público não hesitou. Os saltos foram tão intensos que a poeira levantou (literalmente) e a cantora brincou com a grande nuvem de pó.

A emoção continuou com níveis elevados com "Cosmic Love", "My Love" e "Restraint".

“Só mais uma”, pediu a multidão e os britânicos não ignoraram o pedido. Para o final, trouxe “Never Let Me Go”, canção que estava fora dos alinhamentos há vários anos. "Não sabia o que era estar triste. Agora guarda-a com carinho”, confessou.

"Estava frágil, cheguei aqui e pensei: sinto-me abraçada, estou segura (...) Uma coisa que aprendi em todos estes anos é que o público é o verdadeiro espetáculo e vocês deram um espetáculo incrível", frisou a vocalista, deixando no ar a vontade de regressar a Portugal em breve.

Para o adeus final, mais um momento de saltos, gritos e emoção com "Shake It Out" e "Rabbit Heart (Raise It Up)".

No MEO Kalorama, os Florence and the Machine carimbaram, para já, o concerto mais celebrado desta edição. Quem se segue, terá uma missão difícil.